نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى حامل لقب البريميرليج ليفربول إلى الفوز على الجانرز وتحقيق الانتصار الثالث له على التوالي وحصد العلامة الكاملة من النقاط على أمل التربع على عرش الدوري منذ بداية الموسم كما اعتاد الموسم الماضي، وستقام المباراة على ملعب الآنفيلد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى المدرب الشاب أرتيتا إلى مواصلة تقديم الأداء الجيد والنتائج الممميزة كما اعتدنا منه منذ توليه قيادة الفريق الموسم الماضي خلفا للمدرب يوناي إيمري، حيث تمكن من الفوز في أول مبارتين في الدوري على فولهام بثلاثية دون رد، وعلى وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، وحصد أول ست نقاط بنجاح في مشواره لموسم مميز.

ليفربول يدخل المباراة متسلحا بهجومه القوي الذي استطاع هز شباك جميع الخصوم، حيث سجل الفريق 85 هدف في الدوري الموسم الماضي كثاني أفضل هجوم بعد مانشستر سيتي، وقد استطاع الريدز احتلال صدارة البريميرليج والفوز به الموسم الماضي برصيد 99 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفوز في 32 مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات، والهزيمة في مثلها، وبدأ الريدز هذا الموسم بانتصار كبير على ليدز يونايتد الصاعد حديثا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل فاندايك، والفرعون المصري محمد صلاح( هاتريك) للريدز، بينما سجل جاك هاريسون، وباتريك بامفورد، وماتيوز كليخ أهداف ليدز، وبعد ذلك حقق انتصاره الثاني على تشيلسي بهدفين دون رد أحرزهما السنغالي المتألق ساديو ماني.

أرسنال يدخل المباراة ساعيا لحصد الثلاث نقاط والانتصار على الريدز وتكرار انتصار آخر مباراة بينهم في الدوري الموسم الماضي التي انتهت بهدفين مقابل هدف، وقد قدم الجانرز مستوى مخيب للأمال الموسم الماضي حيث حقق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تحقيق الانتصار في 14 مباراة، والتعادل في مثلها، والخسارة في عشر مباريات، واستطاع خطف التأهل للدوري الأوروبي وإنقاذ موسمه بعد الفوز بكأس الإتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بعد الانتصار بهدفين مقابل هدف، حيث سجل أوباميانج هدفي الأرسنال، بينما تكفل بوليسيتش بهدف البلوز، وقد استطاع أرتيتا إعادة الثقة للاعبين وإقناعهم بقدرتهم على المنافسة وإعادة الجانرز للفوز بالبطولات، واستطاع إقناع الهاجم الجابوني أوباميانج بتجديد عقده واستمراره مع الفريق.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

7:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال اليوم