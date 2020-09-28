شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الحكم والـ VAR وركلتا جزاء الأبرز فى لقاء الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الجونة

المسابقة : الجولة الـ 30 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة :أربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح الزمالك

حكم المباراة : أحمد الغندور

المساعد الأول : وائل شعبان

المساعد الثاني : محمد عزازي

الحكم الرابع : محمد سيد بكر

حكام الVAR : محمود بسيوني ، محمود وفا

ميزان التقييم لطاقم الحكام

حكم المباراة : أحمد الغندور

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة الأختبارات والأحداث التحكيمية داخل مناطق الجزاء وتدخل ال VAR في ركلة الجزاء الثانية لصالح الزمالك وقرار الغندور باستمرار اللعب ثم العودة إلي ال VAR تفاصيل الحالات.

الحالة الأولي: مطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي لمس الكرة باليد في الدقيقة 27 من الشوط الأول علي لاعب الجونة جوناثان الحكم قريب من الحدث ويشير بأستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة اصطدام الكرة بصدر اللأعب وليس يدة .

الحالة الثانية: احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح الزمالك في الدقيقة 64 نتيجة العرقلة الواضحة من مدافع الجونة أكرم توفيق الحكم قريب وتمركز رائع ولايتردد في احتساب المخالفة والقرار صحيح .

الحالة الثالثة : في الدقيقة 93 يدخل لاعب الزمالك عبدالله جمعة داخل منطقة جزاء الجونة ويحدث سقوط من اللاعب علي الأرض ومطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء الحكم قريب جدا من الحدث ولدية زاوية رؤية ممتازة يشير باستمرار اللعب بيديه ولدية القناعات الكاملة بعدم وجود المخالفة ويتوقف اللعب ويقوم الVAR باستدعاء الحكم للمشاهدة من خلال الزوايا المتاحة الحكم يعود ويحتسب ركلة جزاء نتيجة اعاقة بالقدم من مدافع الجونة جوناثان .

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : سمح الحكم بأستمرار اللعب في الدقيقة 15 بمفهوم جيد للتطبيق عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعة بالأضافة إلي متابعة اللعب وفتح زوايا الرؤية للمشاهدة في الدقائق 38 ، 40 ، 54 ، 82 خاصة في الحالات داخل مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات: أنذر الحكم إسلام رشدي في الدقيقة 19 وانذار غير مستحق نتيجة ان اللأعب نجح في لعب الكرة ، أحمد ياسر من الجونة في الدقائق في الدقيقة 89 نتيجة اللعب بتهور كما انذر كلا من يوسف اوباما ، محمد حسن من الزمالك في الدقائق 37 ، 78 نتيجة اللعب بتهور .

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول: تعاون في احتساب المخالفات في الدقيقة 4 بتقدير جيد وأشار علي حالات التسلل في الدقيقة 11 ، 50 بتقدير صحيح.

المساعد الثاني: أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 54، 57 ، بتقدير صحيح . وتعاون باحتساب الاخطاء في الدقيقة 14 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR: تدخل من ال VAR في الدقيقة 93 وحالة ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك