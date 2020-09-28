شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكرى لاعب بيراميدز يعلن إيجابية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الله بكرى، لاعب فريق بيراميدز، إيجابية مسحة كورونا التي أجراها، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "الحمد لله علي كل شئ ايجابية فيرس كورونا"، وقد انهالت على حسابه التعليقات التي تدعو له وتتمنى له استعادة صحته في أسرع وقت.



عبد الله بكرى على فيس بوك

من ناحية أخرى أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق على لطفى والتى أجراها مؤخراً، وأوضح مدير الكرة بالنادى أن لطفى سوف يخضع لمسحة طبية جديدة غداً، وفى ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق، وغاب لطفى عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب إيجابية مسحة كورونا التى خضع لها اللاعب منذ فترة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترسانة فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمباريات كأس مصر.

وكان شريف إكرامي الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، اجتاز الكشف الطبي الذي أجراه بإحدى المستشفيات في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي، وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقبلة، ووقع عقده مع النادي مؤخرا وتم تقديمه في مؤتمر صحفي، ومن المنتظر أن ينضم إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.