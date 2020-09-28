نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن كواليس أزمة طارق يحيى وبن شرقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك كواليس أزمته مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق بعدما أعترض على تبديله في لقاء الفريق أمام الجونة بالدوري المصري الممتاز.
وشهدت مباراة الزمالك والجونة اليوم الأحد موجة غضب وانفعال شديدة من جانب بن شرقي بسبب استبداله خلال اللقاء.
وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج الماتش، أن بن شرقي قال له: "كنت أقدر أكمل، اتفضل يا كابتن متزعلش مني حقك عليا".
وتابع أن الكاميرات لم ترصد إعتذار بن شرقي له، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وقام بتبديله حرصا عليه من أجل اراحته.
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