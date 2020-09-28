انت الان تتابع تفاصيل خبر أول رد فعل من أحمد موسى على فوز الزمالك أمام الجونة في الوقت بدل الضائع بضربة جزاء.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علق الإعلامي الشهير ” أحمد موسى” على فوز نادي الزمالك أمس أمام نادي الجونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت بدل الضائع بضربة جزاء، حيث أكد أن الوقت الإضافي كان 6 دقائق تقريباً، وقدم التهاني لفريق النادي الأبيض بعد الفوز في تلك المباراة، مشيراً أن المباراة كانت شيقة وسيجال بين الفريقين.

أول تعليق من أحمد موسى على فوز الزمالك على الجونة

وتابع ” موسى” من خلال تقديم برنامجه “على مسئوليتي” والمذاع على قناة”صدى البلد” الفضائية المصرية، قائلاً: ” الأبيض فاز بركلة جزاء بعد احتسابها خلال الوقت بدل الضائع وصل 6 دقائق”.

وهنأ الإعلامي” أحمد موسى” الزمالك بالفوز على الجونة بتلك النتيجة، مؤكداً أن المباراة كانت مثيرة نظراً لكثرة الأهداف قائلاً: ” من الواضح إن المباراة كانت شيقة”، حيث نجح الزمالك في خطف الفوز المثير في الوقت بدل الضائع بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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والجدير بالذكر أنه بعد فوز نادي الزمالك في مباراة اليوم فقد ارتفع رصيده إلى 61 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الجونة عن 31 نقطة فقط.