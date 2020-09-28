شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو: لم أوقع لبيراميدز ..مستمر فى الأهلى وأحمد مرتضى صديقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسين السيد لاعب النادي الأهلي عن انباء توقيعه لبيراميدز، وقال اللاعب الملقب بمارسيلو في تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت :"لم أوقع لبيراميدز هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة..رفضت عرضاً من الزمالك في وقت سابق رغم أنه كان عرضاً مغرياً"
وأكد حسين السيد أن عقده مع الأهلي ممتد لمدة موسمين معلناً انتظامه في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة مشدداً أنه ينتظر تحديد مستقبله، فجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 الاف دولار من الصفاقسي فى 6 شهور مؤكداً أنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.
وأتم الزمالك عرض عليا أضعاف ما قدمه الاهلى ورفضت بسبب توقعيى للاهلى مسبقا ورفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتي فى البقاء بالاهلى ، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد ، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مارسيلو: لم أوقع لبيراميدز ..مستمر فى الأهلى وأحمد مرتضى صديقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.