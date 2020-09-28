الحنفى حكما لمباراة الطلائع والاسماعيلى.. ونور الدين للإنتاج ودجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسماء حكام مباريات الاثنين بالجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز، واختارت اللجنة لمباراة سموحة وحرس الحدود الحكم محمد الصباحي "حكم ساحة"، أحمد شاهين"مساعد أول"، وعماد العقاد "مساعد ثان" ، وهيثم عثمان"حكم رابع"، وخالد جمال "حكم فيديو"، وعاطف حسين"مساعد حكم فيديو". طلائع الجيش والاسماعيلي طلائع الجيش والاسماعيلي محمد الحنفي"حكم ساحة"

عمر فتحي"مساعد أول"

إبراهيم السوداني"مساعد ثان"

محمد الشناوي"حكم رابع"

صبحي العمراوي"حكم فيديو"

أحمد عبد الله"مساعد حكم فيديو" الإنتاج الحربي ووادي دجلة الإنتاج الحربي ووادي دجلة إبراهيم نور الدين"حكم ساحة"

هاني عبد الفتاح"مساعد أول"

أحمد رشدي"مساعد ثان"

أحمد مقبل"حكم رابع"

طارق مجدي"حكم فيديو"

محمد الجلاوي"مساعد حكم فيديو" أسوان والمصري أسوان والمصري محمود البنا"حكم ساحة"

سامي هلهل "مساعد أول"

مصطفي حسين"مساعد ثان"

قطب حسن "حكم رابع"

سيد شعبان"حكم فيديو"

عمرو عايد "مساعد حكم فيديو"

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