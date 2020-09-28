نجم الزمالك السابق يوضح رأيه في رحيل كارتيرون واختيار باتشيكو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين عن رأيه في رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأبيض والتعاقد مع جايمي باتشيكو بدلا منه.
وأكد صالح موسى لاعب الزمالك السابق أنه كان يجب على كارتيرون الاستمرار مع الزمالك لانه كان على بعد خطوات من تحقيق لقب أفريقي.
وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش:" كان يتمنى تولي باتشيكو أو فيريرا قيادة الزمالك بعد رحيل كارتيرون لأن الزمالك كان يحتاج لمدرب صاحب شخصية قوية قبل أن يكون مميز فنيا".
وأضاف أن باتشيكو لديه أسلوبه الخاص ويرفض أي تدخلات في عمله، مؤكدا أن من خلال تدريبه مع باتشيكو في الزمالك فهو مدرب مميز على المستوى الفني.
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