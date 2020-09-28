شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل النهائى لجهاز باتشيكو.. صرف النظر عن مدرب الحراس السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، التشكيل النهائى للبرتغالى جايمى باتشيكو، العائد لقيادة الفريق فى ولاية ثانية، سيكون مكون من البرتغالى باتشيكو مديرًا فنيًا ويعاونه الثنائى الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى جانب ثنائى معاونين محليين وهما مدحت عبد الهادى وعمرو عبد السلام، بعد صرف النظر عن استقدام مدرب حراس المرمى السنغالى خاديم فاى، الذى كان سيتولى مهمة تدريب حراس مرمى الأبيض.

وأوضح أمير مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن البرتغالى باتشيكو سيتولى التدريب الأول للزمالك، اليوم، الإثنين، عقب توليه المهمة رسميًا للفريق، وانتهاء المهمة المؤقتة لطارق يحيى، الذى تولى قيادة الأبيض فى المباريات الثلاثة الأخيرة بالدورى الممتاز بداية من مباراة أسوان ثم طنطا وأخير الجونة التى حقق خلالها الأبيض الفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى إطار منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وكان البرتغالى باتشيكو ومساعديه قد تواجدا فى معسكر إقامة الزمالك قبل التوجه إلى ستاد القاهرة، لخوض مباراة الجونة، حيث حرص اللاعبين والجهاز الفنى المؤقت للأبيض، بقيادة طارق يحيى، على الترحيب به، بعد وصوله إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، تمهيدًا لتولى قيادة الفريق رسميًا، كما تابع مباراة الجونة من مقصورة استاد القاهرة.