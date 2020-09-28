شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الثانية بدورى محترفى اليد و المرتبط.. و الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الأثنين ، مواجهات مهمة فى إطار الجولةا لثانية بدورى كرة اليد للمحترفين الكبار و مرتبط 2002 على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية ، حيث تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كلا من ، بترول أسيوط مع هليوبوليس وأسيوط الرياضى مع الجزيرة والزمالك مع سموحة فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى .

بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهات بين كلا من، أصحاب الجياد مع بورسعيد والأوليمبى مع الشمس والبنك الأهلى مع المعادى، فيما تقام الجولة الثالثة يوم 3 أكتوبر المقبل.

أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.