شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يستضيف حرس الحدود فى ديربى سكندرى بشعار الهروب من التعادلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه سموحة نظيره حرس الحدود في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في ديربى سكندرى يدخله سموحة بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة وهى نفس النتيجة التي حققها حرس الحدود مع طلائع الجيش في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 16 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 37 هدف وتلقت شباكه 31 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسرفى 11 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

ويسعى أحمد سامى المدير الفني لسموحة لمواصلة نتائجه الجيدة للزحف نحو المربع الذهبى ، في المقابل طالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بمواصلة خطة الهروب من مراكز القاع عن طريق خطف النقاط الثلاث من لقاء اليوم.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام حرس الحدود مكون من :" الهاني سليمان ، أحمد أبو الفتوح، رجب نبيل، كريم يحيى، محمد نادي ، ناصر ماهر، أحمد حمص، حليمو ، حسام حسن ، صلاح محسن ، ديريك تسبمبابي ".

ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام سموحة مكون من :" أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".