نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق قوي من رضا عبد العال عن دفاع الزمالك أمام الجونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال رضا عبد العال نجم الكره المصرية السابق والمدير الفنى لفريق طنطا أن الزمالك يواجه مشكلة في خط دفاعه قبل مواجهة الرجاء المغربي في بطولة دوري ابطال افريقيا.
وأضاف عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق:" الزمالك في مباراة الجونة قدم أداء دفاعي ليس بمستوى الفريق بسبب كثرة الاخطاء الذي تسببت في إستقبال الفريق ثلاثة اهداف من الجونة".
وتابع :" لابد من تحسين أداء الفريق الدفاعي خلال الفترة القادمة في مباريات الدوري بسبب المنافسة على بطولة دوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي .
ويذكر أن الزمالك حقق الفوز بصعوبة على الجونة برباعية مقابل ثلاث أهداف ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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