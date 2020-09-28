شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على طلائع الجيش بجهاز الرياضة العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره الاسماعيلى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 وتعادل في 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ،فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة ، في المقابل يسعى البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له في التاريخ .

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الطلائع مكون من :"محمد فوزي - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري - محمود دونجا - عمر الوحش - همام طارق - محمد الشامي - محمد حمدي زكي - بيكيتي سيلفا".