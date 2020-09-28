شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يرفض إيقاف بن شرقى ويوصى بتغريمه ماديًا بعد واقعة تجاوزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن موقف ناديه من تغريم أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد اعتراضه بشكل غير لائق خلال لقاء الجونة ،وأكد طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية: "لو أنا مستمر في منصبي كمدير فني سأقوم بتغريمه ماليًا ولكني سأشاركه في المباريات بسبب اعتذاره".

وتابع: "أنا غير مستمر في منصبي من أجل التدخل في أمر تغريم اللاعب ولن أوصي بتغريمه أو إيقافه، وهذا أصبح خارج صلاحياتي.. أشرف بن شرقي صديقي وابني قبل أن يكون لاعبًا في نادي الزمالك وهو اعتذرلي بعد إعتراضه بشكل غير لائق".

وتابع: "أشرف بن شرقي لم يتجاوز وهو قالي نصًا يا كابتن أنا جاهز وبعد ذلك اعتذرلي وقالي أنا أسف ولم أقصد وهو لاعب محترم ولم أتجاوز". وواصل: "قمت بتبديل بن شرقي بسبب تراجع مستواه البدني وغيابه عن التغطيات الدفاعية وهو سببب تغييره". كما قال يحيى، رفضت العمل من قبل في الجهاز الفني لميتشو، مدرب الزمالك سابقًا، لأنه رآني أدير الزمالك وقد يسبب له ذلك حالة من القلق لاعتقاده تدخلي في عمل الجهاز الفني.. سبب رفضي العمل مع ميتشو هو نفس السبب الذي أرفض له العمل مع باتشيكو".

وأكد طارق يحيى أن طارق حامد طلب التبديل قبل نهاية المباراة بـ16 دقيقة ولكنني صممت على استمراره لأنه لاعب مهم في الفريق ولا غنى عنه". وعن التوصيات التي سيبلغها للجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة باتشيكو، أوضح: "سأطلب إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمود علاء ومحمود الونش، وهناك بعض التوصيات التي لا يمكن الكشف عنها في وسائل الإعلام". وأتم: "مصطفى محمد مستمر في نادي الزمالك ولن يرحل في الوقت الجاري وهو مركز مع الزمالك ومستمر حتى نهاية بطولة إفريقيا".

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.