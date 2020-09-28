رئيس المقاولون العرب: عماد النحاس لن يعمل كمدرب مؤقت في الأهلي

قال محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، إن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، لن يقبل بالعمل كمدرب مؤقت في الأهلي.

وأضاف محسن صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" الأهلي لم يفاتح المقاولون العرب بشأن وجود عماد النحاس بالجهاز الفني القادم، والنحاس لن يقبل بالعمل كمدرب مؤقت في أي ناد".

وأكمل: "لم استطلع رأى النحاس لكني أدعمه في أى قرار حال تلقيه عروضًا بالرحيل، والنحاس يحتاج للعمل مدة طويلة في أي ناد لكي تظهر بصمته".

كما تحدث عن طاهر محمد طاهر، قائلا: "اللاعب سينضم إلى تدريبات النادي الأهلي بعد نهاية جميع مباريات فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري، و اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين نهاية الموسم ضمن صفقة طاهر محمد طاهر".