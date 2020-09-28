سفير مصر في المغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك علي طائرة واحدة.. والأحمر لم يتواصل معي

تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تواجد عدد من الجماهير في لقاءات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي ربيع ياسين على قناة "النهار": "من المستحيل حضور أي عدد جماهيري حتى لو قليل في المدرجات لحضور مباريات الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الحضور بشكل قليل للغاية متمثل في بعض الأشخاص".

وتابع: "هناك فحوصات ومسحات سيخضع لها بعثات الفرق قبل الدخول إلى المغرب من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع".