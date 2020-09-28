الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع سباليتي وموسيماني

كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن مسئولي لجنة التخطيط لم يناقشوا التفاوض مع لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما.

وقال مصدر :" سباليتي مدرب كبير للغاية ولكن لم نفاوضه نهائيًا في الفترة الحالية".

واضاف:" هو مدرب كبير وأعتقد انه سيطلب رقمًا ماليًا كبيرًا لن يستطيع أي نادي بالدوري المصري الوفاء به".

واوضح أن أي فريق يبحث عن مدير فني خاصة لو كان جماهيري ستجد تلك الأمور تحدث وهو طرح أسماء مدربين كما يحدث مع موسيماني مدرب صن داونز والذي هو معروض فقط ضمن قائمة طويلة من المدربين.