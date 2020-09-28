نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الترسانة ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويلاقي الأهلي منافسه نادي الترسانة يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الأهليwe السلام.

ويقام اللقاء بين الأهلي والترسانة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز، أول أمس السبت.