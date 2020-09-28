نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لازال دومينيك كالفيرت لوين نجم نادي إيفرتون الإنجليزي يتصدر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 أهداف وذلك مع اقتراب انتهاء الجولة الثالثة من مسابقة الدوري لموسم 2020/2021. واقتربت منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء بأخر مباراتين في الجولة ستلعبان اليوم الأحد 28 سبتمبر وهما مباراة أستون فيلا ضد فولهام ومباراة ليفربول وأرسنال. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي يطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: - دومينيك كالفيرت لوين.. 5 أهدف 2- هيونج مين سون .. 4 أهداف 3- داني إينجز .. 3 أهداف 4- محمد صلاح .. 3 أهداف 5- ويلفريد زاها .. 3 هدف 6- نيل موباي .. 3 أهداف 7- جيمي فاردي .. 2 أهداف 8- أليكسندر لاكازيت .. 2 أهداف 9- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 أهداف 10- باتريك بامفورد .. 2 أهداف

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