شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..المصرى البورسعيدى "طمعان" فى أسوان على ستاد برج العرب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أسوان مباراة هامة مع المصرى البورسعيدى في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء ممتع كروياً ، يدخله تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل المصرى البورسعيدى مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بإستعادة الانتصارات لتأكيد مسألة بقاؤهم في الدوري والتي لاتزال في إحتياج لأربعة نقاط أخرى من المباريات المقبلة ، في المقابل شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم خسارة نقاط مهمة .

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام المصرى مكون من :"مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكون من :"أحمد مسعود -كريم العراقي - فريد شوقي - محمد جابر - عبد الرحمن زين -إيزي إيميكا - حسن علي - مفتاح طقطق - عمرو موسى - أحمد عادل ميسي - محمود وادي".