ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
- يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.
- كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن مسئولي لجنة التخطيط لم يناقشوا التفاوض مع لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما.
- وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، التهنئة لفريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء أمس بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.
- استمعت اليوم الأحد لجنة التحقيق الدائمة باللجنة الأولمبية المصرية لأقوال مقدمي وممثلي الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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