أخبار الرياضة.. حقيقة تفاوض الأهلي مع سباليتي.. أمير مرتضى يكشف عن عقوبة بن شرقي

ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

- يدخل فريق ليفربول مباراة قوية أمام نظيره آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب "الأنفيلد" معقل فريق الريدز.

- كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن مسئولي لجنة التخطيط لم يناقشوا التفاوض مع لوتشانو سباليتي المدير الفني السابق لروما.

- وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، التهنئة لفريق الجونة رغم الهزيمة أمام الزمالك مساء أمس بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه فريق منظم متمنيا له التوفيق في الفترة المقبلة.