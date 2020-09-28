الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة أن الفريق يرغب فى التعاقد مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي. وكشفت تقارير صحفية أن الأنجولى جيرالدو خارج حسابات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما لم يقدم اللاعب مستوي جيد خلال المشاركة مع القلعة الحمراء ببطولة الدوري المصري رغم اعتماد المدرب رينيه فايلر عليه. بينما خرج المهاجم المغربي وليد أزارو من حسابات الأهلى خلال الفترة المقبلة مما يجعل خروجه قريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأن الأهلى سيوافق على رحيله عندما يوجد عرض جيد. وسيواجه النادى الأهلى نظيره الترسانة ضمت مباريات دور ال 16من بطولة كأس مصر يوم 30 سبتمبر القادم على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. بينما سيواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 4 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

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