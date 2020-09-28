نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المصري السابق: مباراة الزمالك والجونة من الأفضل هذا الموسم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمود عبدالحكيم، نجم النادي بتروجت والمصري سابقًا، إن مباراة الزمالك والجونة اليوم والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل ثلاثة، كانت في غاية الإثارة.
وأكد محمود عبدالحكيم خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة الزمالك والجونة من أقوى المباريات في الموسم الجاري وأكثرها إثارة بسبب حماس لاعبي الفريقين ورغبتهم في تحقيق الفوز".
وعن إنتماءه الكروي تجاه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، شدد: "أنا لا أشجع الأهلي والزمالك ولكنني أشجع النادي المصري وهو أقرب الأندية إلى قلبي".
وأتم: "كما أن نادي بتروجت أيضًا صاحب فضل كبير عليا ولكن المصري وجماهيره هم الأقرب إلى قلبي".
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