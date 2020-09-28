لاعب المقاصة : محمد إبراهيم يتأثر نفسياً بهذا الأمر

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث عصام صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن اسباب عدم توفيق أحمد حسام ميدو خلال تجربته مع النادي الفيومي.
وأكد عصام صبحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الظروف لم تساعد ميدو على التألق مع فريق المقاصة، وميدو تحمل الضغوط الإعلامية عن لاعبي الفريق بسبب تراجع النتائج".
وتابع: "تأثرت نفسياً بعد ميدو عن تدريب المقاصة وتوقعنا أن نفوز ببطولة الدوري بعد تولي ميدو مهمة المدير الفني".
وأضاف: "إيهاب جلال أنقذ فريق المقاصة وصحح واستفدنا من فترة التوقف في التركيز والهدوء وإعادة الفريق لطريق الانتصارات".
وتطرق نجم المقاصة في حديثه عن محمد إبراهيم، مشددا: "محمد إبراهيم لاعب كبير وإيهاب جلال اخرج أفضل ما لديه لكنة يتأثر نفسياً بالانتقادات".
وأتم:"جمهور الأهلي وضع ضغوط كبيرة على الشيخ وميدو جابر وانتظر الكثير منهم في الملعب دون صبر عليهم".
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