شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة الترسانة في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته على ملعبه بالتتش إستعداداً لمباراة الترسانة المقرر لها بعد غد ، الأربعاء، بدور الـ16 لكاس مصر والتى ستشهد غياب الثنائي عمرو السولية وايمن أشرف للإيقاف ورامي ربيعة للإصابة وعلى معلول بسب سفره الى بلاده للحصول على راحة لمدة 48 ساعة ثم الإنضمام لمنتخب بلاده.

على صعيد متصل، رفض رينيه فايلر الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء ، موضحاً أنه لا يرغب في الحديث عن هذه النقطة في وسائل الإعلام ، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا ، ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية في أوربا أو غيرها ، قال فايلر: هل كنت في دماغي حتى عرف أنني تلقيت عروض؟ ، وتابع": بالتأكيد أتلقي عروض لكني لا أفكر في هذا الأمر لأن تركيزي مع الأهلي فقط الى أرغب في تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزي حالياً.

وابدى المدرب السويسري ارتياحه للفوز على طنطا ، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً في رحلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري بعدما حسم الأهلي اللقب رسمياً مؤخراً، وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

وأكد فايلر أنه لا يشغل نفسه بمباراة الوداد المغربي لأنه يركّز في كل مباراة على حدة ولا يشغله حالياً سوى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل في كأس مصر ، ورفض المدير الفني الحديث عن أفضل لاعب في الأهلي هذا الموسم موضحاً ان هناك لاعبين قدموا عروض جيدة لكن الفريق في النهاية هو النجم ولا يمكن إختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب ، موضحاً أن أحمد فتحي غاب عن لقاء طنطا لرغبة الجهاز الفني في إراحته أما وليد سليمان فقد غاب بسبب إصابة بسيطة تعرض لها ، مُتمنياً أن تكون إصابة رامي ربيعة أمام طنطا بسيطة.

على صعيد متصل، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق غياب علي معلول عن مباراتي الفريق المقبلتين بداية من الترسانة في كأس مصر بعد الموافقة على سفره الى بلاده للمشاركة مع منتخب بلاده.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن اجتماع تم مع على معلول لاعب الفريق ورينيه فايلر المدير الفني لبحث الإجازة التي سيحصل عليها اللاعب من المشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة حيث سيتوجه اللاعب قبل انطلاق معسكر منتخب تونس بيومين لقضاء إجازة هناك بعها ينضم الى صفوف نسور قرطاج موضحا أنه قام بالحديث مع مسئولي المنتخب التونسي للتنسيق معهم للحفاظ على اللاعب علي معلول وتحديد مشاركته في أي مباراة من المباراتين.