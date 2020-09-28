نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة بشأن إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العضلة الخلفية.
وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن إصابة رامي ربيعة قوية موضحًا أنها أصعب من رمضان صبحي والتي تعرض لها خلال لعبه في صفوف النادي الأهلي بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأوضح: "إصابة ربيعة قوية أكتر من رمضان صبحي واللاعب سيغيب لفترة حوالي 3 شهور وسيغيب عن نهائيات دوري أبطال إفريقيا".
ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر يوم الأربعاء القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.