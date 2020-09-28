الأهلي يرصد 4 ملايين جنيه راتباً شهرياً للمدرب الأجنبي الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو النادي الأهلي 250 ألف دولار راتباً شهرياً للمدرب الأجنبي الجديد المُزمع التعاقد معه في غضون الأيام القليلة المقبلة لخلافة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق واذي سيرحل عقب مباراة الترسانة بعد غد ، الأربعاء، في دور الثمانية لكأس مصر، واقترب مسئولو الأهلي من إنهاء التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية على أن يكون راتبه اشهره بجهازه المعاون لا يتعدى 250 ألف دولار أي ما يقرب من 4 مليون جنيه وهو مبلغ يزيد قليااً عما يتقاضاه رينيه فايلر وجهاز المعاون حالياً حيث يتقاضى المدرب السويسري والثلاثي الأجنبي المعاون له ديفيد سيزا وميشيل يانكون وتوماس بينكيل على 230 ألف دولار شهرياً.
وفي هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن الاهلي بصدد الإعلان عن المدرب الجديد خلال الأيام المقبلة وربما يتم الإعلان عنه في نفس يوم رحيل فايلر الخميس المقبل بسبب رغبة الإدارة عدم الإنتظار طويلاً في هذا الملف حتى لا يتشتت تركيز اللاعبين خاصة وأن الفريق ينتظر مباريات قوية في بطولة أفريقيا وحاسمة حيث سيلعب مع الوداد منتصف أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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