شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن قبوله عرض معايشة بلجيكى لهداف 2003 فى إطار دعم الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، ترحيب النادى مبدئياً على سفر يوسف حسن لاعب الفريق مواليد 2003 إلى بلجيكا لخوض فترة معايشة مع أحد اندية الدورى الممتاز، وأكد فتحى أن الاتصالات مستمرة مع النادى البلجيكى لتحديد تفاصيل رحلة اللاعب الفترة التى سيقضيها فى بلجيكا على أن يتم إعلان القرار النهائى للمقاولون بعد وضع الرتوش على الاتفاق النهائى.

وقال فتحى، إن مجلس إدارة المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح تولى أولوية دائما لمنح فرص للاعبين لخوض تجارب احترافية فى أوروبا وترحب بالعروض التى تصل للنادى، وفور تلقى المجلس العرض الرسمى رحب به على الفور ولكن هناك بعض التفاصيل سيتم حسمها قبل إرسال الموافقة الرسمية والترتيب لسفر اللاعب.

وبات المقاولون يحتاج إلى 8 نقط لحسم البقاء مع الكبار والوصول إلى 57 نقطة، علماً بأن أقرب منافسيه وهو إنبى صاحب المركز الخامس برصيد 41 لن يتخطى حاجة الـ 56 نقطة إذا فاز فى مبارياته الخمس المتبقية.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، صفحة مباراة مصر المقاصة بالجولة 28 فى مسابقة الدورى العام، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام نادى مصر، والتى تجمع الفريقين غداً الثلاثاء بمنافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الزحف نحو توسيع الفارق مع منافسيه وحسم التواجد فى المربع الذهبى مبكراً.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 29 جولة، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرى، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 8 مباريات، واستقبلت شباك المقاولون 27 هدفاً فيما سجل اللاعبون 35 هدفاً آخر.