يورجن كلوب: تعاقد ليفربول مع لاعبين جدد يرتبط بإصابات الفريق

وأضاف كلوب "لا أتوقع الكثير من التعاقدات. في مركز لاعب الوسط المدافع لدينا 3 لاعبين من أصحاب الطراز العالمي يوجد لاعبون شباب أيضًا".
وتابع "أتمنى ألا نضطر لمحاولة التعاقد مع لاعبين آخرين، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليًا، فلن يحدث أي شيء".
وقد يشارك تياجو، الذي تألق في 45 دقيقة أمام تشيلسي، من البداية لأول مرة أمام آرسنال في وقت لاحق اليوم، حال اجتيازه اختبار لياقة في وقت متأخر.
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