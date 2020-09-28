نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار إبداع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد بريندان رودجرز المدير الفني لنادي ليستر سيتي بالمهاجم جيمي فاردي عقب الثلاثية التي سجلها في الفوز 5-2 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكنه حذر فريقه من الاعتماد بشكل كبير على المهاجم الإنجليزي.

أحرز فاردي (33 عاماً)هدفين من ركلتي جزاء، وأضاف آخر بعد لمسة رائعة من مدى قريب، مستفيداً من تمريرة زميله المنضم حديثاً تيموتي كاستاني، بينما هز جيمس ماديسون، يوري تيليمانس، الشباك أيضاً.

وسجل 7 لاعبين مختلفين من ليستر الأهداف، ويأمل رودجرز استمرار ذلك خلال الموسم.

وأضاف: "بالنسبة لي إمكانية تسجيل عدد من اللاعبين للأهداف أمر جيد، يأتي جيمي في المرتبة الأولى من حيث هدافي الفريق، لكن نملك لاعبين آخرين يمكنهم التسجيل، رأينا هارفي بارنز كان قريباً من هز الشباك في بعض مناسبات، ماديسون شارك كبديل وسجل، وكذلك يوري أظهر مدى اتزانه ورباطة جأشه".

وتابع: "بشكل عام من المهم أن يكون لدينا العديد من اللاعبين القادرين على هز الشباك".

وسيلتقي ليستر الذي يتصدر ترتيب الدوري بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، مع وست هام يونايتد، الأحد المقبل.