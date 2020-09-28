شكرا لقرائتكم خبر عن مشير حنفى يطالب مسئولى الأهلى بمنع نزول فايلر للمران بعد "الورطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مشير حنفى، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة القلعة الحمراء بمنع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من النزول للمران بعد الأزمة الكبيرة التى صنعها للنادى، وقال مشير حنفى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لو كنت مسئولا فى الأهلى سأقرر على الفور منع فايلر من النزول للمران بعد الأزمة التى صنعها وإصراره على الرحيل فى هذا التوقيت الصعب، فايلر لم يضع الأهلى فى موقف صعب ولكنه صنع أزمة للأهلى بلا داعى".

وأضاف مشير حنفى، "وليس الرحيل فقط وإنما أشرك رامى ربيعة وهو لاعب أساسى فى خط الدفاع فى مباريات لا فائدة منها بعد حسم اللقب ليخسره فى موقعة الوداد المغربى، أين قطاع الناشئين من حسابات فايلر، كل لاعبى القطاع يحلمون بحسم الأهلى للقب مبكراً حتى يظهروا فى المباريات، وبعدما حسم اللقب لم يفكر فايلر فى إشراكهم وواصل الاعتماد على الأساسيين، الأهلى أصبح لديه أزمة كبيرة فى خط دفاعه قبل مواجهة الوداد".

وتابع نجم الأهلى السابق، "الزمالك يملك استقرارا فى خط الدفاع عن الأهلى، لازم يكون فى مدافع فى الجهاز التدريبى للأهلى أو الزمالك لتعليم اللاعبين طريقة الدفاع الصحيحة بعد الأخطاء الساذجة التى نراها، لازم مدحت عبد الهادى يقوم بهذا الدور فى الزمالك، ولو محمد يوسف رجع الأهلى هيكون هذا دوره".

وأشار نجم الأهلى السابق إلى ضرورة أن تعيد الأندية حساباتها فى التعامل مع المدربين المصريين وتمنحهم الفرصة، مضيفا، "وصلنا للخمسين ولسه بيقولوا علينا دول شباب مينفعوش يدربوا دلوقتى، مختار مختار متألق مع الإنتاج ومحمد يوسف كسب أفريقيا مع الأهلى، وعندنا مدربين متميزين يحتاجون فرصة بعيداً عن أى حسابات أخرى".

وعن اللاعب الذى يرشحه لدعم خط دفاع الأهلى فى الصيف، "بين المصريين لا يوجد سوى أحمد حجازى وهو سيكمل مشواره الاحترافى، لذا لابد أن يبحث الأهلى عن مدافع أفريقى قوى، لأن بعض المدافعين داخل مصر فانلة الأهلى ستكون ثقيلة عليهم، مصر بها أزمة ندرة مدافعين مثلما هو الحال فى المهاجمين أيضاً".

وعن جيرالدو قال مشير حفنى، "معرفش جه الأهلى إزاى الولد ده، وإزاى كمان بيلعب أساسى وباستمرار".

ورفض رينيه فايلر الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، موضحاً أنه لا يرغب فى الحديث عن هذه النقطة فى وسائل الإعلام، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا ، ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية في أوربا أو غيرها ، قال فايلر: هل كنت في دماغي حتى عرف أنني تلقيت عروض؟ ، وتابع": بالتأكيد أتلقي عروض لكني لا أفكر في هذا الأمر لأن تركيزي مع الأهلي فقط الى أرغب في تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزي حالياً.

وابدى المدرب السويسري ارتياحه للفوز على طنطا ، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً في رحلة الانتصارات التي حققها الفريق مؤخراً في بطولة الدوري بعدما حسم الأهلي اللقب رسمياً مؤخراً، وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيي الفني لمناقشته مع جهازي المعاون، وهو جزء من عملي للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".