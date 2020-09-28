شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن يبرئ الإجهاد من أخطاء الونش وعلاء بالزمالك ويؤكد: قلقان من الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام يكن، مدافع الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الإجهاد برىء من الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مباريات الفارس الأبيض الأخيرة، وقال هشام يكن فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "التوظيف الخاطئ سبب الأخطاء الدفاعية فى الزمالك، المدربين فى مصر تراجعوا عن طريقة "المان تو مان"، ولازم المساكين يرجعوا ليها، خاصة فى الأهلى والزمالك قبل مواجهة الوداد والرجاء فى دورى الأبطال الأفريقي."

وأضاف هشام يكن، "محمود علاء ومحمود الونش ملهمش ذنب فى الأخطاء، ومحدش يقول إجهاد عشان إحنا لسه فى بداية موسم بعد فترة توقف طويلة، واهتمام محمود علاء بالتهديف شىء كويس كان يفعله أشرف قاسم وإبراهيم يوسف ."

وتابع مدافع الزمالك السابق، "لازم المدافعين يرجعوا لطريقة المان تو مان، أنا بقيت قلقان للغاية قبل مواجهة الرجاء المغربى بعدما شاهدت المباريات الاربعة الاخيرة للزمالك ".

ويقود البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد العائد لقيادة الزمالك فى ولاية ثانية، مران الفريق اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى التى ستجمع بين الفريقين فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، الذى حسم لقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، وذلك عقب وصوله برفقة مساعديه وهما الثنائى أليكس كوستا المدرب المساعد، وجوزيه بيدرو مدرب الأحمال، والذى سبق له العمل فى الزمالك رٌفقة جوزوالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للأبيض، إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.