شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى مع خليفة فايلر وموقف سباليتى وجوزيه ويوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الجميع يقف على أطراف أصابعه فى القلعة الحمراء انتظاراً لحسم مصير فايلر، وأن كل الشواهد تؤكد رحيل المدرب السويسرى بعدما نجح مسئولو الأهلى فى جعل القرار فى أيديهم وليس فى يد المدرب. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "فايلر سيقود الأهلى فى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل، ثم يعلن الأهلى قراره النهائى بشأنه الخميس، كل الشواهد تؤكد رحيل فايلر عن القلعة الحمراء ."

وأضاف شوبير، "القرار قرار الأهلى وليس فايلر، الأهلى نجح فى تحويل الدفة حينما طلب قرارا نهائيا من المدرب قبل مهلة فسخ التعاقد بين الطرفين دون شروط جزائية، لذا سيعلن الأهلى قراره فى الأول من أكتوبر".

وتابع شوبير، "مسئولو الأهلى يدرسون ثلاث سير ذاتية لمدربين أجانب كبار، واحد منهم كبير واثنين كويسين جدا، الأهلى وضع نفس راتب فايلر 2.4 مليون دولار راتباً للمدرب الأجنبى الجديد، ولكن ضيق الوقت واقتراب موعد مباراة الوداد المغربى هو سبب صعوبة حسم الأمر".

وعن المفاوضات مع سباليتى أو عودة مانويل جوزيه قال شوبير، "سمعت زيكم عن مفاوضات سباليتى لكن معنديش أى معلومة، أما عودة مانويل جوزيه فهو كلام قيل بالفعل، وأؤكد رغم الناس بتقول إن مفيش محمد يوسف، لو إدارة الأهلى استقرت على مدرب مصرى مؤقت سيكون محمد يوسف ومعه عادل مصطفى وسامى قمصان مع استمرار بعض من الجهاز المعاون لفايلر".

وعن تأثر إدارة الآهلى بآراء الجماهير على السويشال ميديا قال شوبير، "إطلاقاً لم يحدث، إدارة الاهلى لا يتحكم فى قراراتها الآراء الجماهيرية ".

أما إصابة رامى ربيعة فقال شوبير، "خسارة فادحة للأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى، للمرة الثانية يتعرض رامى ربيعة لهذه الإصابة، ومطلوب من باقى المدافعين التركيز وتلافى الإصابات والخشونة قبل مواجهة الوداد، ودفاع الأهلى والزمالك أصبح يثير القلق قبل مواجهة الوداد والرجاء فى دورى الأبطال الأفريقى".

وحددت إدارة النادى الأهلى الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر، وذلك بعد استيضاح كل الأمور وفى ضوء بنود التعاقد مع المدير الفني، كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد فى وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تماماً من الصحة ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفنى الحالى سوف يتحدد فى الموعد المشار إليه وبما يخدم مصلحة النادى ويحافظ على مسيرة الفريق محلياً وأفريقياً.

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.