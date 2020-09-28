شكرا لقرائتكم خبر عن هل حققت تقنية الفار العدالة فى الكرة المصرية؟.. أحمد الشناوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير التحكيمى أحمد الشناوى أن تقنية الفار حققت العدالة بنسبة 85% فى الكرة المصرية بعد تطبيقها هذا الموسم، وقال الشناوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "تقنية الفار حققت العدالة بنسبة 85% فى الكرة المصرية، وأؤكد أن الأخطاء لن تنتهى حتى فى وجود الفار لكنها لن تكون مؤثرة فى نتائج المباريات، مثلما كانت المباريات قبل تطبيق تقنية الفيديو".

وأضاف أحمد الشناوى، "فى مباريات الأهلى والزمالك الأخيرة بالدورى كانت هناك أخطاء ولكنها غير مؤثرة، بدليل أن هدف كهربا فى طنطا تم إلغاؤه وهو قرار صحيح مليون فى المائة، وكذلك قرار احتساب ركلة جزاء للزمالك فى الوقت القاتل من مباراة الجونة كان قراراً صائباً للغاية".

وكان سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، قد أكد أن حكام تقنية الفيديو فى مصر مظلومين بسبب قلة الوقت الذى تدربوا فيه على تطبيق التقنية، فى ظل ضغط الدورات التدريبية واستعجال اللجنة الخماسية تطبيق التقنية فى مصر، مضيفا أن الحكام كان يجب أن يحصلوا على مزيد من الوقت للتدريب على التقنية بجانب لعب عدة مباريات بنظام الأوف لاين.

ووجه عثمان نصيحة للجنة الحكام الحالية بأن يتم اختيار حكام من أصحاب الخبرات لتقنية الفيديو حتى يكونوا مقنعين لحكم الساحة الذى لا بد أن يثق فى قرارات حكم الفيديو، لكن لو حدث العكس سيكون تطبيق التقنية غير مجدى.