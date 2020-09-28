الأهلي صاحب القرار.. شوبير: المؤشرات تؤكد رحيل فايلر الخميس

أشار الإعلامى أحمد شوبير إلى رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الخميس المقبل .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : " فايلر سيقود الأهلى فى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل، ثم يعلن الأهلى قراره النهائى بشأنه الخميس، كل الشواهد تؤكد رحيل فايلر عن القلعة الحمراء ."
وأضاف شوبير، "القرار قرار الأهلى وليس فايلر، الأهلى نجح فى تحويل الدفة حينما طلب قرارا نهائيا من المدرب قبل مهلة فسخ التعاقد بين الطرفين دون شروط جزائية، لذا سيعلن الأهلى قراره فى الأول من أكتوبر".
وتابع "مسئولو الأهلى يدرسون ثلاث سير ذاتية لمدربين أجانب كبار، واحد منهم كبير واثنين كويسين جدا".
وأكمل : " الأهلى وضع نفس راتب فايلر 2.4 مليون دولار راتبًا للمدرب الأجنبى الجديد، ولكن ضيق الوقت واقتراب موعد مباراة الوداد المغربى هو سبب صعوبة حسم الأمر".
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