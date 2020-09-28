نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول فريق يشارك في الدوري ولديه 19 إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجبر نادي فلامنجو البرازيلي على خوض مباراة في الدوري المحلي، بقرار قضائي اتخذ قبل 10 دقائق من موعد اللقاء ضد بالميراس، وذلك على الرغم من إصابة 19 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.
بعد أن قررت محكمة العمل بولاية ريو دي جانيرو إرجاء المباراة، لأنه من المستحيل ضمان عدم إصابة المزيد من اللاعبين والطواقم العاملة في فلامنجو، استأنف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم الحُكم بحجة أن تفشي الفيروس في النادي كان حادثة منعزلة لا يمكن نسبها الى الدوري البرازيلي.
وحكم قاضي العمل الفدرالي فييرا دي ميلو فيليو، بأن محكمة ريو دي جانيرو، تجاوزت حدود اختصاصها، لأن المباراة مقررة في ساو باولو حيث مقر بالميراس.
وتواجد الفريقان في الملعب بانتظار صدور القرار بالاستئناف المقدم من الاتحاد البرازيلي.
وبعد أن ألغي الحكم الصادر من محكمة ريو دي جانيرو، وجد فلامنجو نفسه مضطراً إلى خوض اللقاء بتشكيلة معظم عناصرها من فريقه لتحت 21 عاماً، لكنه نجح رغم ذلك في فرض التعادل على بالميراس 1-1.
وكان فلامنجو الذي يعتبر أغنى ناد في البرازيل، من أكثر المطالبين بعودة الدوري، بعد التوقف الذي فرضه تفشي فيروس "كوفيد-19"، لكن عندما وقع ضحية للجائحة غَيَّر لهجته وسعى لتأجيل مباراته مع بالميراس.
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