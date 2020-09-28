نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. نجم الجونة يهدد أصحاب الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اللاعب الزامبي والتر بواليا نجم فريق الجونة في احراز هدفين في خسارة فريقه القاسية أمام نظيره الزمالك بنتيجة 4 / 3 في لقاء الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز. وقفز بواليا إلي المركز الثالث في قائمة هدافي بطولة الدوري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 10 أهداف، خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز متصدر الترتيب برصيد 16 هدفا، ومحمد شريف مهاجم الأهلي المعار لفريق انبي صاحب المرتبة الثانية برصيد 12 هدفا. وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على الجونة:- 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 12 هدفا. 3- والتير بواليا (الجونة) 10 أهداف. 4- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. 5- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 6- محمود علاء (الزمالك) 9 أهداف 7- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 8- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف. 9- جون آنطوي (بيراميدز) 7 أهداف 10- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 7 أهداف. 11- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف. 12- عمرو مرعي (المقاصة) 6 أهداف وحسم النادي الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، حيث يعتلي صدارة ترتيب البطولة المحلية برصيد 76 نقطة، بينما يحتل غريمه الزمالك المركز الثاني بـ58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم.

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