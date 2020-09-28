لتشجيعها ودعمها المتواصل.. شاهد اللاعبة ميار شريف تشكر الشعب المصري ومحمد صلاح

لاعبة تنس النادي الأهلي عن سعادتها بما وصلت له في بطولة رولان جاروس للتنس.
وتحتل ميار المركز 172 في العالم، وهو أفضل ترتيب للاعبة تنس مصرية، عبر التاريخ.
وأكدت أنها تأمل أن تحقق الأجيال القادمة في العالم العربي، ما يفوق إنجازها وإنجاز أنس جابر.
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