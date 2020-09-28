نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام أرسنال بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق ليفربول مواجهة قوية اليوم الإثنين عندما يستقبل نظيره أرسنال، في التاسعة من مساء ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول بمواصلة انتصاراته في رحلة الدفاع عن لقب البريميرليج، بينما يسعى أرسنال للتأكيد على حالة الصحوة التي يعيشها الفريق، وتأكيد تفوقه في أخر مباراتين جمعته مع البطل.

وهناك بعض الشكوك حول مشاركة الثنائي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، وزميله تياجو ألكانتارا لعدم الجاهزية، حيث أشارت عدة تقارير بريطانية أمس الأحد أن الثنائي لم يشاركا في الجلسة التدريبية الأخيرة للريدز.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك وآندي روبرتسون.

في خط الوسط: فينالدوم، فابينيو ونابي كيتا.

في خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.