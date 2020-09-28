شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إلزام فيفا لبيراميدز بسداد 85 ألف دولار وتهديد بوقف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمي لنادى الزمالك أن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقرت بأحقية النادى الأبيض فى رسوم المساهمة التضامنية للاعب السابق عمر جابر من نادى بيراميدز، وألزمت اللجنة النادى الأخير بسداد 85 ألف دولار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام رقم حساب نادى الزمالك، وفى حال عدم السداد خلال هذه المدة يمنع من القيد لمدة ثلاث فترات قيد.



الفيفا تلزم بيراميدز بسداد 85 ألف دولار للزمالك

وقرر مسئولو الزمالك مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حق رعاية النادى فى انتقال عمر جابر لاعب الفريق الأبيض السابق من بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، بعدما حصل النادى الأبيض على حق رعايته للاعب فى صفقة انتقاله من لوس أنجلوس إلى بيراميدز، حيث حصل النادى الأبيض على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر.

وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من قرار حقوقه لدى بيراميدز تمهيدا لتقديمها للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناءً على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر، لذا تحركت إدارة الكرة بنادى الزمالك للحصول على حق الرعاية في صفقة انتقاله إلى لوس أنجلوس التي سبقت انتقاله إلى بيراميدز.

ومن المقرر أن تتقدم إدارة الكرة بنادى الزمالك عبر نظام انتقالات اللاعبين، بشكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن أحقية النادى الأبيض في حق رعاية لعمر جابر في صفقة انتقاله من نادى بازل السويسرى إلى لوس أنجلوس الأمريكي، وذلك خلال الفترة الجارية، على أن يطلع الاتحاد الدولى على ملف نادى الزمالك عبر النظام الإلكترونى لتحديد مدى أحقيته في المسألة وحجم القيمة المالية وفقا لقيمة صفقة انتقال اللاعب الذى يتواجد حاليًا ضمن صفوف بيراميدز.

وأعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي حصوله على قرار من الفيفا بأحقيته الحصول على مبلغ 85 ألف دولار من بيراميدز كحق رعاية لعمر جابر لاعب الفريق الأبيض وناشئه السابق، وتلقى نادى الزمالك صورة رسمية من القرار تمهيدا لتقديمها لنادي بيراميدز للحصول على حق الرعاية الذى جاء بناء على قيمة صفقة ضم بيراميدز لعمر جابر وبند آخر في التعاقد الذى تم بين بيراميدز ولوس أنجلوس الأمريكي.