شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض أجمل أهداف وليد سليمان مع الأهلى ويصفه بـ"الساحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، على موقع تويتر، مجموعة من الأهداف المميزة التى سجلها وليد سليمان صانع ألعاب النادى الأهلى مع الفريق الأحمر، خلال مشاركته بدورى أبطال أفريقيا عام 2018، وأشاد الكاف بالحاوى ووصفه بـ"الساحر"، ويستعد الحاوى للمشاركة مع الفريق الأحمر فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بنسخته القائمة، حيث يواجه الأهلى نظيره الوداد المغربى فى أكتوبر المقبل.

فى سياق آخر، تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترسانة فى كأس مصر، المحدد لها مساء الأربعاء المقبل، واشتكى وليد سليمان من آلام بسبب كدمة فى الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع وليد سليمان للفحص قبل انطلاق المران، وقرر الجهاز الطبى منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة، واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية فى "الجيم"، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلى بالسلام.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعباً.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).