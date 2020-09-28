شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فايلر يحدد موقف محمد يوسف فى مباريات الأهلي الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى وضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة الرحيل المحتمل للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، ويعلن المدرب السويسرى موقفه النهائى الخميس المقبل، سواء بالموافقة على تجديد عقده شهراً وقيادة الفريق فى البطولة الأفريقية على أن يرحل بعدها، أو فسخ العقد والرحيل نهائياً عن قيادة الفريق.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن هناك احتمالاً أن يقود رينيه فايلر الفريق الأحمر ما تبقى من مباريات أفريقيا، فيما تقرر أن يتم إسناد المسئولية لمحمد يوسف حال اعتذار فايلر، ليستكمل المدرب الحائز سابقاً على دورى الأبطال موسم 2013 المشوار الأفريقى برفقة عادل مصطفى وسامى قمصان.

وأضاف المصدر أن خليفة فايلر سيكون أجنبياً بشكل مباشر حال رحيل فايلر بعد نهاية البطولة الأفريقية، ولا يوجد أى تفكير فى إسناد المسئولية لمدرب مصرى فى الموسم الجديد، فى الوقت الذى استقرت إدارة الأهلى على عدة أسماء يتم الاختيار من بينها حالياً.

وحقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف فايلر المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

فايلر قاد الأهلى للفوز بكأس السوبر المصرى 2018 بهزيمة الزمالك 2/3 فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3/4 أمام الزمالك فى نسخة كأس السوبر المصرى 2019 التى أقيمت فى الإمارات، واستطاع الصعود إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقى ليضرب موعداً مع الوداد المغربى، بالإضافة لنجاح فايلر فى التتويج مع الاهلى بالدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ الأهلى محققاً سلسلة من الأرقام القياسية وقبل نهاية المسابقة بسبعة أسابيع كاملة وسط لقب الاكثر فوزاً والاقوى هجوماً والأقوى دفاعاً والاكثر كلين شيت.