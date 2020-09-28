شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو الأهلى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

وفى وقت سابق، تحدث حسين السيد لاعب النادى الأهلى عن أنباء توقيعه لبيراميدز، وقال مارسيلو فى تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت، "لم أوقع لبيراميدز، هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.. رفضت عرضاً من الزمالك فى وقت سابق رغم أنه كان مغرياً".

وأضاف حسين السيد أن عقده مع الأهلى ممتد لموسمين معلناً انتظامه فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ينتظر تحديد مستقبله، وفجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 آلاف دولار من الصفاقسى فى 6 أشهر وأنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.

وأشار مارسيلو إلى أنه تلقى عرضا من الزمالك بأضعاف ما قدمه الأهلى إلا أنه رفضه بسبب توقيعه للقلعة الحمراء، قائلا، "رفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتى فى البقاء بالأهلى، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور".

وبدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف الناشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده للفريق الأول، لكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصة عام 2012 وشارك فى 21 مباراة وسجل هدفين ثم عاد للقلعة الحمراء فى موسم 2014، وشارك مع الأهلى بصفة مستمرة ويتلقى استدعاء من منتخب مصر وشارك فى ثلاث مباريات دولية.

شبه الكثيرون حسين السيد بمارسيلو بسبب تشابه المراكز وقصة الشعر بينه وبين نجم ريـال مدريد اللاعب البرازيلى مارسيلو.

حصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربع مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل أن يخرج للإعارة لصفوف الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر ثم عاد مؤخراً للأهلى ولا يزال ينتظر تحديد مصيره بنهاية الموسم فى ظل غيابه عن المشاركة مع المارد الأحمر.