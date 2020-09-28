ميار شريف فتاة التنس الذهبية تشكر محمد صلاح وتوجه رسالة للجمهور.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت البطلة المصرية ميار شريف، لاعبة التنس المتأهله إلى الدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند سلام، على توجيه رسالة شكر إلى الجماهير المصرية ومحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، على دعمهم لها فى مسيرتها خلال البطولة، وقالت ميار شريف، "عايزة أشكر دعمكم ليا فى مشوارى فى رولان جاروس وعايزة أشكر محمد صلاح على دعمه، حاجة كويسة إننا نشوف الناس الناجحة فى مصر بتدعم النماذج الناجحة، وعايزة أشكر والدتى وأسرتى ومدربى، والاتحاد المصرى واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة على دعمهم لى فى مشوارى إلى طوكيو، وأشكر الشعب المصرى على لقب الفتاة الذهبية لقب لم أكن أتوقعه ومحتاجة دعمكم فى المباراة المقبلة يوم الثلاثاء".
وتستعد البطلة المصرية ميار شريف، بطلة مصر فى التنس، لمواجهة قوية أمام التشيكية كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميًا فى الدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس،غداً الثلاثاء، بعدما نجحت ميار شريف فى حجز مقعد بالدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو فى الدور النهائى للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.
وفازت البطلة المصرية ميار شريف مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز، ثم حققت الفوز الثانى فى الدور التمهيدى على اللاعبة الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى ، لتتمكن فى الفوز بآخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة.
وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.
من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بتأهل لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس فى سابقة وإنجاز رياضى غير مسبوق الرياضة المصرية.
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