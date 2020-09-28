نجل شوبير لوالده في عيد ميلاده: "كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر"

نشر محمد شوبير نجل الإعلامى الرياضى أحمد شوبير تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق نجل شوبير :"كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر ربنا يخليك لينا".

اقرأ أيضًا:

فيما قد فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ترشيح مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى اقترب من الرحيل الخميس المقبل .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إن عودة جوزيه مرة أخري لقيادة النادي الأهلي تم اقتراحه بالفعل ولكن الأمور لم تحسم بعد ولا يوجد استقرار نهائى بشأنه ".

وعن مفاوضات سباليتى قال: "سمعت مثل الجمهور عن مفاوضات سباليتى لكن ليس لدي أى معلومة