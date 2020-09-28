وعلق نجل شوبير :"كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر ربنا يخليك لينا".
اقرأ أيضًا:
فيما قد فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ترشيح مانويل جوزيه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال الفترة المقبلة خلفا للسويسري رينيه فايلر الذى اقترب من الرحيل الخميس المقبل .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "إن عودة جوزيه مرة أخري لقيادة النادي الأهلي تم اقتراحه بالفعل ولكن الأمور لم تحسم بعد ولا يوجد استقرار نهائى بشأنه ".
وعن مفاوضات سباليتى قال: "سمعت مثل الجمهور عن مفاوضات سباليتى لكن ليس لدي أى معلومة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجل شوبير لوالده في عيد ميلاده: "كل سنة وانت طيب يا كابتن مصر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.