نادر شوقي معلقا على صورة لـ أحمد ياسر ريان : يابني عيب كدا

ونشر نادر شوقي صورة لـ أحمد ياسر ريان على الفيسبوك ، وتحت أقدامه محمود علاء ومحمد حسن وعلق عليها قائلا: "يابني عيب كده". وقال طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك عقب لقاء الجونة والقلعة البيضاء الذي إنتهى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل لاشيء إن أحمد ياسر ريان قام بسبه خلال اللقاء. وأضاف يحيى خلال تصريحات تلفزيونية ، إن الألفاظ النابية التي وجهت لفريق ونادي الزمالك خرمت أذنه. سخر نادر شوقي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة من الأقاويل التي أثيرت حول إساءت أحمد ياسر ريان لاعب الجونة لنادي الزمالك.

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