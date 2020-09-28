بعد حصوله على بطولة الدوري المصري الممتاز ، وفوزه في مباراته الأخيرة أمام نادي طنطا يستعد النادي الأهلي للقاء نادي الترسانة في دور الـ ١٦ من بطولة كأس مصر على ملعب الإنتاج الحربي ، كما يستعد نادى الزمالك للقاء فريق سموحة .
ورصدت عدسة دوت الخليج، توقعات الجمهور لمباراة الأهلى مع الترسانة والزمالك مع فريق سموحة فى كاس مصر .
في البداية أدلي محمد صبرى، بتوقعه لنتيجة مباراة الزمالك مع سموحة ٣/١ لصالح الفريق الأبيض ،كما أضاف أن نادى سموحة قوى في الوقت الحالى وستكون مباراه قوية وجذابة بين الفريقين .
وأضاف حسن مصطفي ، أن نادى الترسانة يمر بفترات صعبة وستكون المواجهة محسومة بنسبة كبيرة لصالح النادى الأهلى ٣/٠ .
وتابع على محفوظ، ان النادى الأهلى أقوى من الترسانة برغم التقلبات الذى يمر بها ولكن خبرته تفوق ،وسوف يحصل على البطولة الثانية في الدورى وبطولة الكأس المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.