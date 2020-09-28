طارق يحيى: محدش بيفكر في المنتخب.. أقسم بالله لاعيبة الزمالك ما قادرة تمشي

أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن البعض يتجاهل مصلحة منتخب مصر تماما، في وقت ستخوض باقي المنتخبات الإفريقية مباريات ودية طبقا للأجندة الدولية.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرجاء والوداد لعبوا مباريات في الدوري المغربي، وهي آخر سيخوضها الناديين حتى خوض مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" يجب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لإراحة اللاعبين، والبعض يتجاهل منتخب مصر تماما، لا أحد يفكر تماما في تجهيز اللاعبين الدوليين، بعض المنتخبات تخوض مباريات دولية ودية، في الأجندة الدولية".

وأكمل: "الهدف حاليا هو إنهاء الدوري المصري، وليس منتخب مصر، كان يجب إراحة اللاعبين".

وأردف: "أقسم بالله لاعبي الزمالك مش قادرين يمشوا، وإصابات في الأهلي مثل رامي ربيعة، فهل ينتظر اتحاد الكرة حتي يسقط اللاعبين تماما قبل المواجهات الإفريقية".

وختم:" أنا موجود حاليا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأباشر مهام عملي بشكل طبيعي".