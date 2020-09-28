كاف يحتفي بوليد سليمان

استعاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، ذكرى تسجيل وليد سليمان نجم النادي الأهلى، 5 أهداف في بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018، ليحتل صدارة ترتيب هدافى البطولة في هذا العام مناصفة مع كامبولى.
ونشر "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا: "في الثالثة والثلاثين من عمره، قاد "الحاوي" وليد سليمان الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عام 2018 بتسجيله 5 أهداف ليحتل صدارة هدافي المسابقة مناصفة مع لازاروس كامبولي".
يذكر أن فاز الترجى التونسي بتلك النسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2018، بعد أن تمكن من الفوز على الأهلى المصرى بنتجة (4-3)، في مجموع المباراتين.
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