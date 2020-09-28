مش هطبللك.. إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال بفيديو جديد

نشر اللاعب المعتزل إبراهيم سعيد لاعب نادى الزمالك السابق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" فيديو يرد فيه على رضا عبد العال .

فهاجم وتوعد إبراهيم سعيد بالكابتن رضا عبد العال المدير الفنى لنادى طنطا قائلًا:" أن حلقته مع الإعلامى إسلام صادق تحدث فيه عن جزئية إنتقد فيها رضا عبد العال على الرغم من أنه أول من سانده فى مباراته الأولى مع نادى طنطا أمام إف سى مصر".

وأضاف إبراهيم سعيد قائلًا:" أنه تفاجأ بمحادثات الإعلاميين إبراهيم صادق وحسن فايق لتهدئة الأجواء بينهم، موضحًا أن رضا عبد العال إعتاد نقد الجميع ".

وسبق وهاجم إبراهيم سعيد رضا عبد العال قائلًا: "انتظروا الرد على رضا عبد العال".

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وانتقد رضا عبد العال إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق قائلا: "أقسم بالله ماهيجمعنا استديو تحليلي تاني".

وأوضح رضا عبد العال أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي تقدم بالاعتذار عقب حدوث خلاف أثناء المباراة قائلا: "أعذر كهربا بسبب الضغط الواقع عليه وقبلت اعتذاره بعد العتاب الذي دار بيننا".

وتابع: "مسكوني منتخب مصر وإذا لم أحصل علي بطولة إفريقيا والوصول لكأس العالم هشرب سم".